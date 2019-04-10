Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım

31 Mart seçimlerinde oyların çoğunlunu alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı olmaya hak kazanan Ekrem İmamoğlu Twitter hesbaından yeni bir video paylaştı.





İşte Ekrem İmamoğlu'nun yeni klibindeki şarkının sözleri



Dedim adın nedir, dedi Ekrem'dir / dedim yurdun nere, dedi İstanbul / dedim başındaki, dedi inançtır / dedim döner misin, oda dedi yok yok /



Dedim sözün nerede, dedi boynumda / dedim zorluk vardır, dedi yolumda / dedi gücün var mı, dedi kalbimde / dedim korkar mısın, oda yok yok /dedim niçin korkmazsın, dedi RABBİM var / dedim başkan nen var, dedi halkım var / dedim ondan başka, dedi ruhum var / dedim yalan var mı, o dedi yok yok /



Dedim İstanbul ne, dedi gülümdür / dedim gayret var mı, dedi huyumdur /dedim sözün var mı, dedi halkıma / dedi döner misin, o dedi yok yok. /