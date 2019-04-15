Bakanlık: 5 ton toz esrar ele geçirildi

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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi edinildi. Bu bilgi üzerine İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonrasında uyuşturucu kaçakçılarının kimlikleri ve bağlantıları deşifre edildi. Uyuşturucu kaçakçılarının bir bölümünün içerisinde bulunduğu, Türk bayrağı taşıyan bir geminin (Pervinoğulları isimli gemi) Moritanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden yüklenen uyuşturucu maddeyle Akdeniz üzerinden Türkiye'ye doğru geldiği bilgisi alındı.

LİBYA AÇIKLARINDA OPERASYON

Bu gelişme üzerine İzmir Emniyeti'nin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde Libya açıklarındaki gemiye operasyon düzenlendi. Uluslararası sularda, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından birisi olduğu bilgisi verilen operasyonda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. Ekiplerin, geminin gizli bölmelerindeki araştırmalarının da sürdüğü öğrenildi. Bu arada geminin, savaş gemilerinin eşliğinde İzmir'e getirilmek üzere hareket ettirildiği bilgisi verildi. İzmir merkezli olarak İstanbul ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen İ.Y. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı.

Operasyonu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Süleyman Soylu yapılan çalışmayı, "Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Narkotik Dairesi ve İzmir Emniyeti'ni tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntılarını ve sonucunu bakanlığımız açıklayacak. Tekrar tebrikler" mesajıyla duyurdu.