BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 3 yıldır karşılıklı olarak sürdürdüğü Mudanya- Büyükçekmece seferlerinin sona ereceği duyuruldu. Açıklamada, bu güzergahta düzenli seyahat eden BUDO yolcularının Mudanya- Eminönü hattını kullanarak İstanbul veya Mudanya'ya erişim sağlayabileceği ifade edildi.
BUDO Mudanya-Büyükçekmece seferlerini kaldırıyor
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 3 yıldır karşılıklı süren Mudanya- Büyükçekmece seferlerinin 21 Nisan Pazar günü sona ereceği duyurdu.
Yayınlanma tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba, 18:38