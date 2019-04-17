BUDO Mudanya-Büyükçekmece seferlerini kaldırıyor

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 3 yıldır karşılıklı olarak sürdürdüğü Mudanya- Büyükçekmece seferlerinin sona ereceği duyuruldu. Açıklamada, bu güzergahta düzenli seyahat eden BUDO yolcularının Mudanya- Eminönü hattını kullanarak İstanbul veya Mudanya'ya erişim sağlayabileceği ifade edildi.