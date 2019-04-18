Kanseri yenen öğretmene okulda göz yaşartan karşılama

Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan Muharrem Poyrazoğlu, mide kanseri hastalığı nedeniyle okula ara verip, öğrencilerinden uzak kaldı. Yaklaşık 8 ay tedavi gören Poyrazoğlu, hastalığını yenip, sağlığına kavuşunca bugün aylar sonra ilk kez okuluna geldi.

Öğrenciler ve öğretmenler, Poyrazoğlu'na sürpriz bir karşılama hazırladı. Okulun merdivenlerinde toplanan öğrenciler, Poyrazoğlu'nun girmesiyle hazırladıkları balon ve konfetileri üzerine atıp, alkışlar, şarkılar ve sloganlarla karşıladı. Öğrencilerin coşkulu ve sevgi dolu karşılaması sırasında duygulanan Muharrem Poyrazoğlu, öğrencilerine sarıldı, gözyaşları döktü.

Dakikalar süren karşılama sırasında duygulu anlar yaşayan öğretmen Muharrem Poyrazoğlu, evine geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Poyrazoğlu, "Hayatıma giren çok sayıda arkadaşım oldu. Şu an birçoğunun ismini hatırlayamadığım Cemile Yeşil Anadolu Lisesi ailesi içerisinde olup da beni de yaklaşık 8 aylık bu zor sürecimde arayarak, mesajları ile resimleri ile şımarık görüntüleri ile destek olan bütün öğrencilerime, başta okul müdürüm ve öğretmen arkadaşlarımın her birine tek tek, okul dışından sevgili arkadaşlarım, en başta ailem, büyük ailem, bana bu zor süreçte destek olup, yeniden yuvama kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Poyrazoğlu'nun konuşmasını dakikalarca alkışlayan öğrenciler, 'Muharrem Hoca' sloganları atarak, balonları patlattı.