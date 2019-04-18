İzdivaç imamı eski Yargıtay hakimine hapis cezası

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Özel ve avukatı katıldı.

Duruşmada, bir önceki celse verilen ara karar doğrultusunda çağrılan 2 tanığın beyanları alındı. Tanık ifadelerinin ardından, tutuklu sanık Özel de cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Sanık Özel son savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçunu işleyiş biçimi, örgüt içerisindeki konumu ve örgüte bağlılığı, olayın özelliği ve suç konusunun önem ve değerini dikkate alarak, Özel'i 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, verilen cezanın miktarını göz önüne alarak, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Hakkındaki suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olan Ali Özel’in "ByLock"taki yazışmalarında, "Eagle" ve "Tango" programlarının telefon ve tabletlere kurulması konusunda görüştüğü, örgüt talimatı ile himmet topladığı, topladığı himmetleri ne yapacağı hususunda sivil imamdan talimat istediği, topladığı himmetleri raporladığı ve dağıtılacak himmet konusunda talimat aldığı belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Özel'in Gaziantep'te gerçekleştirilecek örgütsel toplantı için görüşme yaptığı, kurulacak istinaf mahkemeleri tayinleri ile ilgili görüştüğü ve bu hususta adliyedeki diğer hakim, savcılar ile ilgili saha çalışması kapsamında bilgi topladığı ve sivil imam ile paylaştığı, tayini konusunda örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettiğine dair "ByLock" yazışmaları bulunduğu kaydedilmişti.

Özel’in, Yargıtay Tetkik Hakimliği yaptığı dönemde, hakim, savcı adayları ile ilgili örgütün "evlendirme mesulü" olduğu ve bu görevi sırasında "Yücel" kod adını kullandığı, bu kapsamda örgüt politikaları doğrultusunda ve örgüt üyelerinin örgütsel birlik ve bağlılığını sağlamak amacıyla evlendirilmeleri sürecinde aktif olarak görev aldığı vurgulanarak, örgüt içerisindeki hakim, savcı adaylarını örgüt içi evlilik konusunda teşvik ettiği ve yönlendirdiği, bu amaçla evlilik adayları ile birebir görüşmeler yaptığı, formlar doldurttuğu, fotoğraflarını aldığı, evlilik adayı örgüt üyelerinin tanışmasını sağladığı, evini dahi bu işe tahsis ettiğinin tespit edildiği ve 4 kişinin bu doğrultuda beyanın alındığına yer verilmişti.

Aynı zamanda HSK soruşturmasına da konu olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında haklarında silahlı FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan şüpheli sıfatı ile soruşturma yapılan hakim ve cumhuriyet savcılarının TOKİ Akabe Lojmanları'nda 17 Temmuz 2016 günü yapılan arama ve diğer işlemler sırasında, soruşturma şüphelilerinin adliye lojmanının bahçesine getirildiklerinde, aynı lojmanda ikamet eden şüpheli Ali Özel’in gözaltına alınan hakim ve cumhuriyet savcıları ile örgütsel dayanışmasını göstermek ve haklarında soruşturma yapılan şüphelilere destek amacıyla yanlarına gittiği belirtilen iddianamede, arama işlemleri bitene dek yanlarında durarak ve soruşturma şüphelileri ile birlikte hareket edip örgütsel tavır sergilemesine ilişkin tespitlerin bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve benimseyerek yer alan şüphelinin, bütün halinde ve süreklilik arz eden eylemleriyle silahlı FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olduğu ve bu suçtan cezalandırılması isteniyordu.