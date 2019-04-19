Google'dan Duygu Asena için doodle

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Türkiye’deki kadın hareketinin öncülerinden kabul edilen Duygu Asena 19 Nisan 1946’da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünü bitirip bir süre bu alanda çalıştıktan sonra gazeteciliğe yöneldi. 1972 yılında ilk yazısı Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayınlanan Duygu Asena, daha sonra çeşitli gazetelerde yazar ve muhabir olarak görev yaptı. 70’lerin sonunda Kadınca, Onyedi, Ev Kadını, Bella Bayan, First gibi pek çok kadın dergisini yönetti. Aynı zamanda Söz, Sabah, Güneş, Milliyet ve Habertürk gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı.

​1987 yılında yayınlanan “Kadının Adı Yok” isimli ilk kitabı bir yıl içinde 40 baskı yaparak rekor kırdı. Ancak daha sonra Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından muzır bulunarak satışı sınırlandırıldı, poşet içinde satılmaya başlandı. Daha sonra Duygu Asena’nın açtığı dava ile kitap yeniden serbest olarak satılmaya başlandı. Kadının Adı Yok ayrıca Hollanda, Almanya ve Yunanistan’da da tercüme edilerek yayınlandı. Kitap Atıf Yılmaz tarafından sinemaya da uyarlandı.

Duygu Asena, 30 Temmuz 2006’da beyin tümörü nedeniyle İstanbul’da vefat etti. Hala feminizmin en önemli yazarları arasında kabul edilmektedir.

Yayınlanan kitapları sırasıyla:

Kadının Adı Yok, 1987

Aslında Aşk da Yok, 1989

Kahramanlar Hep Erkek, 1992

Değişen Bir Şey Yok, 1994

Aynada Aşk Vardı, 1997

Aslında Özgürsün, 2001

Aşk Gidiyorum Demez, 2003

Paramparça, 2004