CHP'den Güneş gazetesine sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, Hakkari'de 4 askerin şehit olmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile servis eden Güneş gazetesine tepki gösterdi.

Emir, "Gencecik askerlerimiz can vermişken ve 81 milyonun yüreği kanıyorken bu paçavrayı basan beyler birkaç oy için şehit kanı üzerinden çamur atmaktan utanmıyorlar. Terörden beslenmek tam da budur." ifadelerini kullandı.

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ise saldırı sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrüm boyunca şiddetin her türlüsüne; gerek sözlü gerekse fiziki karşı oldum. Olmaya da devam edeceğim. Şiddet kesinlikle ama kesinlikle savunulacak bir eylem biçimi değildir. Bu vesileyle sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınıyorum" dedi.