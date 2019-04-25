İl Jandarma Komutanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik Lice ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, kırsalda bir grup terörist ile temas sağladı. Teröristler, jandarmaların 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak, karşılık verdi. Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyon devam ediyor.
Diyarbakır’da 3 terörist öldürüldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirildi.
Yayınlanma tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe, 10:55