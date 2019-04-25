Diyarbakır’da 3 terörist öldürüldü

İl Jandarma Komutanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik Lice ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, kırsalda bir grup terörist ile temas sağladı. Teröristler, jandarmaların 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak, karşılık verdi. Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyon devam ediyor.