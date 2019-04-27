Ahmet Kural ile Sıla'nın davasında yeni gelişme

Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan 77 maddelik dilekçede "Yargılama sırasında dosyaya tek bir delil dahi sunmamıza müsaade etmeyen mahkeme, nedeni bilinemeyen hızlı yargılama arzusuyla hukuka aykırı karar vermiştir" denildi.

Oyuncu Ahmet Kural, eski sevgilisi ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu Zekeriyaköy’deki evinde 29 Ekim günü sabaha karşı darp etmekten yargılandığı davada, “Hakaret”, “Basit yaralama”, ve “Tehdit” suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 22 Nisan’da verilen karara ilk itirazı savcı yapmış, “Hakaret” ve “Tehdit” suçları yönünden verilen cezaların kaldırılarak bu konuda yeniden yargılama yapılmasını talep etmişti.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre mahkemenin verdiği karara Ahmet Kural’ın avukatları da itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulan 77 maddelik süre tutum dilekçesinde, “Yargılama safhasında, dava dosyasına, tek bir delil dahi sunmamıza müsaade edilmeden, savcılık soruşturması aşamasında mevcut olanlarla yetinilip, çok hızlı ve fakat yanlış bir karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin tüm taleplerinin reddedilerek adil bir yargılama yapılmadığı savunulan dilekçede, “Mahkeme, nedeni bilinemeyen hızlı yargılama arzusuyla hukuka aykırı karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

‘DAVA YENİDEN GÖRÜLSÜN’ TALEBİ

Dilekçede, müşteki Sıla Gençoğlu’nun olayın üzerinden 2 gün geçtikten sonra özel bir hastaneden rapor aldığı, bu raporun da, müştekinin iddia ettiği gibi, “Vahşice ve hunharca” dövülmediğini gösterdiğini, ancak mahkeme tarafından bu durumun da dikkate alınmadığı ifade edildi.

Dilekçede, tanık olan yan komşunun duydum dediği tehdit ve hakaret içeren seslerin, bilirkişi ölçümlemesinde duyulamayacağının tespitine rağmen mahkemenin bu durumu dikkate almadığı, diğer tanıkların ise Sıla’nın kendi personeli olduğu anlatıldı.

Ahmet Kural’ın avukatları dilekçede, verilen kararın kaldırılarak duruşma açılmak suretiyle yeniden görülmesine karar verilmesini talep etti.