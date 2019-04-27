Altaylı'dan Buket Aydın yorumu: Umarım sesi güzeldir

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Kazansaydınız ne yapacaktınız" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kanal D Ana Haber sunucusu ve haber dairesi başkanı Buket Aydın hanımefendinin görevine son verilmiş" ifadesini kullandı.



Altaylı şöyle devam etti:

"İddialar o ki, haber stüdyosuna girmesi, kanalın özel güvenliği tarafından engellenmiş.

Bu bile çok çirkin çok tatsız bir durum. Daha önce böyle bir şey yaşandığını hiç hatırlamıyorum.

Bu hanımefendi ile ilgili son olarak Nisan başında 'Yerini hazmetmekten o kadar uzak ki, en ufak bir eleştiriye elini beline koymuş eski Hacıhüsrevli gibi yanıt veriyor.

Biraz sakin olsa, hakkını hukukunu olgun bir tavırla, sürekli herkese hakaret etmeden savunmayı öğrense iyi olacak.

Sonuçta bir haber sunuyor.

Ondan önce onlarca insan sundu o haberi.

Çok da önemli bir iş değil.

O koltukta oturanların bazıları şimdi şarkıcılık yapıyor' diye yazmıştım.

Dediğim gibi daha önce o haberi sunan ve ondan çok daha önemli ve değerli pek çok kişi nasıl o işi bırakmak zorunda kaldı ise o da bıraktı.

Umarım sesi güzeldir diyerek olumlu bir temenni ile noktalayayım."