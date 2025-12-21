Son Dakika... CHP ve AKP vekilleri birbirine girdi: TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulu'da, '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi' üzerine görüşmeleri yapıldı.

Görüşme sırasında AKP ve CHP grubu arasında büyük bir kavga çıktı.

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçesi görüşmeleri tamamlandı



AKP ve CHP milletvekilleri birbirine girdi! pic.twitter.com/ceJth5nRZL — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 21, 2025

"MUSTAFA VARANK OLAYI KIŞKIRTTI"

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"2026 Bütçe görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın rakam oyunlarını tek tek çürüttük.

Akşama kadar “büyüdük” diye övünüyorsunuz dedik.

Ama ne pahasına?

%372 enflasyon pahasına.

Bunu söylemek yanlış mı?

Ekonomi literatürüne aykırı mı?

Enflasyon yaratarak, ekonomiyi ısıtarak elbette büyürsünüz.

Ama bu gerçek büyüme değil, rakam şişmesidir.

2016’da enflasyon %8,5 iken büyüme %3,3 idi.

Son dört yılda enflasyonu patlatmasaydınız, aynı %3,3 büyümeyle 4 yılda en fazla %13,9 büyürdünüz.

Bugün övündüğünüz %30’luk büyüme,

yüksek enflasyonun ürünüdür.

Peki eleştirilerimize cevap verebildiniz mi?

Hangisine “yanlış” diyebildiniz?

Konut örneği çok net:

“2,5 yılda konut sorununu çözdük” diyorsunuz.

Hayır.

Söz verdiğiniz bir yılda yapacağız dediğiniz 650 bin konutu yapmadınız.

2 yıl 11 ayda 450 bin konut yaptınız.

Ve 350 bin yurttaş hâlâ konteynerde.

Şimdi soruyorum:

Buna yalan rakam demeyeceğim de ne diyeceğim?

Rakamlar büyüyor olabilir.

Ama sofralar küçülüyorsa,

o büyüme masaldır."

Halk TV'ye katılan CHP Milletvekili Ali Gökçek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı sözünü bitirdikten sonra söz istedik. Grup Başkanvekilimiz Gökhan Bey konuştu. Son söz aleyhte konuşan milletvekilinindir, bunun üstüne yine de söz istediler. Mustafa Varank yine de Grup Başkanvekilimizin önüne geldi. Mustafa Varank olayı kışkırttı" dedi.

Fiziki müdahaleyi ilk olarak AKP'li Mustafa Varank'ın gerçekleştirdiğini ifade etti.