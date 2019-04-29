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Meteoroloji'den yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük olarak yayımlanan hava durumu bilgilerine göre 29 Nisan Pazartesi günü Türkiye'nin birçok kesimine yağışlı hava hakim olacak. Öğle saatlerine etkisini gösterecek olan yağışlı hava, akşam saatlerinde sona erecek. Kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının 2-4 derece arasında artacağı, diğer bölgelerde değişiklik olmayacağı belirtildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi, 08:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye iç ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cumhuriyet İMECESİ

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