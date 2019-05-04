Farklı bölgelerdeki birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan otobüsler, zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların Suriye sınır hattındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.
Suriye sırında hareketlilik
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
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Yayınlanma tarihi: 4 Mayıs 2019 Cumartesi, 07:53