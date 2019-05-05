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Ekrem İmamoğlu'ndan Ramazan mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ramzan ayının gelmesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar, 09:08

[Haber görseli]İmamoğlu, Ramzan ayının gelmesi nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 ayın sultanı Ramazan ülkemize, dünyaya bolluk, bereket ve mutluluk getirsin. Ben Sultanbeyli’den Silivri’ye komşularımın iftar sofralarına misafir olacağım, paylaşımı ve sıcaklığı hissedeceğim. Bütün İstanbul’un da böyle hissetmesini istiyorum. #HayırlıRamazanlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

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