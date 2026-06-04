Son Dakika... Kılıçdaroğlu yönetiminin YDK'sinden ilk karar: Bütün ihraçlar durduruldu, 'havlucu' dedikleri Özkan Yalım partiye geri alındı

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi bugün ilk CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısını yapıyor.

Kurulun verdiği ilk kararın Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yönetimindeki bütün 'partiden ihraç' kararlarının durdurulması olduğu bildirildi.

ÖZKAN YALIM PARTİYE DÖNECEK

Bu karara göre Kılıçdaroğlu yönetiminin 'havlucu başkan' diye nitelendirdiği tutuklu Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım'ın partiden ihraç edilmesi kararı da geri çekilmiş oldu.

İHRAÇ EDİLEN DİĞER İSİMLER

Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CHP'den ihraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik bulunuyordu.

Bu isimlere ek olarak, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "tedbirli olarak kesin çıkarma" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve itirazları reddedilen kişiler arasında ise Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimler yer alıyor.

YDK BAŞKANI MAHİR POLAT

Toplantı öncesi CHP YDK Başkanlığı'na Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy ve Sekreterliğe ise Sezgin Kaya seçilmişti.

3 İSİMDEN ŞERH YAZISI

YDK’da alınan bu karara YDK üyeleri; Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar şerh düştü.

Toplantının ardından Genel Merkez’de basın açıklaması yapan Bülbül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin yalnızca Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine tedbiren karar verdiğini belirterek, YDK’nın işlemlerine yönelik bir karar olmadığını söyledi.

İhraç kararlarının iptaline ilişkin karara şerh düştüklerini söyleyen Bülbül, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 4 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alma yetkisi Siyasi Partiler Kanunu ve CHP'nin 9-10 Mart 2018 tarihli kurultayında kabul edilen Tüzüğünde ve halen ayakta olan ve başka bir anlatımla yürürlükte bulunan 6-7-8 Eylül 2024 tarihli 20. Olağanüstü Kurultayında ve 28-30 Kasım 2025 Kurultayında kabul edilen Tüzük değişikliklerinde yeri bulunmamaktadır. Böyle bir karar alma yetkisi olmayan YDK'nin Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik aldığı bu kararı yok hükmündedir. Bu nedenle kabul edilemez. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı ilamında 4-5 Kasım 2023 sonrasında oluşmuş Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve aldığı kararların yok hükmünde olduğuna ilişkin tedbir kararı yoktur. Ve hakkında disiplin işlemi uygulanmış üyeler üzerinde verilmiş disiplin kararlarının yok hükmünde olduğuna ilişkin tedbir hükmü yoktur. YDK'nin ve MYK'nın, BAM kararında disiplin işlemlerine ve yapılan Tüzük değişikliklerine dahi bir tedbir kararı yok iken ve iş bu şahsın hukukuna ilişkin kararlardan olan BAM 36. Hukuk Dairesi'nin 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı kararı henüz kesinleşmemişken bu disiplin kararlarının icrasını durdurmak ve parti kayıtlarını düzeltilmesi konusunda karar vermek ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazıyla bildirmek yetkisi yoktur. Tüzüğün 72. maddesine göre kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi Parti Meclisi'nde olup bu nedenle de alınan karar yetki açısından yok hükmündedir. Bu husus açıkça hukukun temel ilkelerine, Anayasa'ya, Siyasi Partiler Kanunu'na ve Tüzüğe açıkça aykırıdır" dedi.

YDK BAŞKANI SEÇİMİNE İTİRAZ

Bülbül, 37’inci Kurultay’da seçilen YDK’nin asıl başkanının Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan olduğunu belirterek aynı isimlerin başkanlık seçimine de şerh koyduklarını açıkladı. Şerh yazısında, "4 Haziran 2026 tarihinde yapılan Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında yeniden başkanlık divanı seçimi tüzüğe aykırı olup 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayından önce Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Uğur Bayraktutan’ın başkanlıktan istifası olmadan yeniden seçim yapılması tüzüğün 67. maddesine aykırıdır. Bu nedenle seçim yapılmasına yönelik muhalefet şerhimizi koyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

UĞUR BAYRAKTUTAN: KURULDA GÖREV ALMIYORUM

38. Olağan Kurultayı'ndan önce YDK başkanı olan Uğur Bayraktutan sosyal medya hesabından ''CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum'' açıklamasında bulundu.