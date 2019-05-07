Çocuğa cinsel istismar suçu onandı, mazbatası iptal edildi

Karakurt Mahallesi Muhtarı Yaşar Topbaş hakkında, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla dava açıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Mayıs 2018’de görülen karar duruşmasında Yaşar Topbaş’a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Topbaş’la ilgili karar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

4 YIL İKİ AY HAPİS CEZASI

Karakurt Mahallesi’nden 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde tekrar aday olan Yaşar Topbaş, muhtar seçilerek Pamukkale İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Topbaş hakkında verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 21 Mart’ta onanırken, karar seçimden sonra tebliğ edildi.

Pamukkale İlçe Seçim Kurulu, kesinleşen hapis cezası nedeniyle Topbaş’ın mazbatasını iptal ederek Karakurt Mahalle Muhtarlığı mazbatasını seçimde en çok oy alan ikinci aday Kadir Kıvrak’a verdi. Topbaş’ın ise adresinde bulunamadığı, güvenlik güçlerince arandığı öğrenildi.