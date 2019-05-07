İstanbul'da dev sahte para operasyonu

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin lira ile 2 milyon sahte ABD doları ele geçirildi.

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A. liderliğindeki bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte dolar ve Türk lirası bastığını tespit etti. Kalpazanları takibe alan emniyet güçleri, 3 Mayıs'ta bir adrese düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

KOLİLERDEN PARA FIŞKIRDI

Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmış 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin TL, 100 dolar halinde sahte 2 milyon Amerikan doları para ile sahte para imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.





TUTUKLANDILAR

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şebeke üyelerinin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.