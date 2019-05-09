Ayşe Öğretmen'e tahliye

Anayasa Mahkemesi, Beyaz Şhow'da çocuklar ölmesin dediği için cezalandıran ve cezaevine giren Öğretmen Ayşe Çelik'i ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasını isteyen AYM, bu amaçla kararın bir örneğini yerel mahkemeye gönderdi. Ayrıca Çelik'e 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verildi. Bu karar sonrasında Çelik'in tahliye edilmesi bekleniyor.



Ayşe öğretmen hakkındaki karar, AYM'den yargılandığı mahkemeye gönderildi. Yerel mahkemenin ardından Ayşe Öğretmen'in tahliye edilecek.

'SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM' DEMİŞTİ

Ayşe Çelik, cezaevine girmeden önce gazetemiz muhabiri Seyhan Avşar'a konuşmuştu. Ayşe Öğretmen şunları söylemişti: "Yayın esnasında tamamen vicdani duygularla, yaşadığım olayların psikolojisi ile çatışmanın olumsuz sonuçlarına, ortaya çıkan insanlık dramına dikkat çekmek üzere masumane bir konuşma yaparken ve o an beni dinleyen insanlar tarafından olumlu tepki alırken doğru bir şey yaptığım hissi uyandı. Ama cümlelerimin kendi çıkarları uğruna kimi medya organları tarafında çarpıtılması sonucu hayatım allak bullak oldu. Çok sevdiğim eğitim yuvasından uzaklaşıp, çocuklardan kopartıldım. Hiçbir suçum yokken toplumsal baskıya maruz kalarak linç edildim.

'ÇOCUKLAR ÖLMESİN DEMENİN SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

'Çocuklar ölmesin’ demenin suç olabileceğini düşünmedim hâlâ da düşünmüyorum. Her yerde bu cümlelerimi tekrarlayacağım. O çocuk, bu çocuk demeden sebep ne olursa olsun hiçbir çocuğun ölmesi, öldürülmesi taraftarı değilim. Tek bir çocuğun tırnağına bile zarar gelsin istemem. Çocuklar ölmesin demek suç ise dünyada bu suçu işlemeyen kimse yoktur sanırım. Çünkü vicdan sahibi hiçbir birey çocuklar ölsün istemez."

Ayşa Öğretmen "Yargıçlar hakkınızda 1 yıl 3 ay ceza verdiğinde neler hissettiniz?" sorusuna da şu yanıtı vermişti: "Güldüm... Önce doğru algılamadığımı düşündüm. Ama karar gerekçeleriyle yüzüme açık açık okunurken yüreğim sızladı. Bu karar gerçek olamaz, olmamalı dedim. Bir süre şok yaşadım. Defalarca kendime, çocuklar ölmesin demenin cezası olur mu, diye sordum. Tabii bir yandan da kötü bir karar çıkacağının sinyallerini almıştık. İçimde yine de bir umut vardı. Cezamın dünya çocuklar gününde onaylanması da ayrı bir trajedi. Yargıtay’ın kararı onamasını beklemiyordum. Çünkü bu ülkede ‘çocuklar ölmesin’ demenin suç olduğunu bilmiyordum. ‘Çocuklar ölmesin’ demenin hiçbir yerde, hiçbir tarihte suç olacağı fikri aklımı ucundan bile geçmezdi. Hâlâ inanamıyorum. "

BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

2016'da telefonla bağlandığı Beyaz Show’daki konuşmasında, “Çocuklar ölmesin” dediği için 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik , 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan'da 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Ayşe Çelik 'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmiş, Çelik'in avukatının başvurusu ile Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik'in 4 Mayıs'ta tahliye edilmesini sağlamıştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ayşe Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından "An itibariyle Ayşe öğretmen cezaevinden çıkmış ve Deran bebeği ile hasret gidermekte:)" açıklamasında bulundu.