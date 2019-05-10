"Ege’nin özgür sesi olacak"

Şüphesiz ki halkın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü besleyen en temel unsur özgür basındır. Günümüzde hem ülkemizde hem de dünyada basın özgürlüğünün önündeki kısıtlayıcı unsurların varlığını biliyor, bu anlamda basın emekçilerinin çeşitli baskılara maruz kaldığına şahit oluyoruz.

Ne var ki, 7 Mayıs 1924’ten bu yana ülkemizde Basın Meslek İlkeleri’ne sonuna kadar sahip çıkarak bu anlamda Türk Basınının öncülerinden olan Cumhuriyet gazetesi, ilk sayısından bu güne çizgisini bozmadan, baskılara boyun eğmeden halkın haber alma özgürlüğüne hizmet etmektedir.

Cumhuriyet gazetesinin kurucularından muhabirlerine, yayın koordinatörlerinden matbaacılarına kadar kurulduğu günden bu yana habercilik anlamında büyük emekleri bulunan tüm Cumhuriyet ailesinin hem kuruluş yıldönümlerini kutluyor hem de aileye yeni katılan ve bildiğimiz Cumhuriyet çizgisini bölgemize taşıyacağına, Ege’nin özgür sesi olacağına inandığım Cumhuriyet Ege ekinin yayın hayatına başlamasını kutluyorum.

Kentlilerimizin teveccühü ile tüm değerlerimizi, yaşamı oluşturan tüm unsurları koruyarak ve geliştirerek bir beş yıl daha görev alacağımız ve devamlı surette, birlik ve beraberliği, kardeşliği, özgürlüğü savunduğumuz Barışın Kenti Çanakkale’den basının özgürlüğüne yönelik mücadeleye desteklerimizi esirgemeyeceğimizi bildiriyor, bu anlamda uzun yıllardır haber alma özgürlüğümüz için çizgisini bozmadan yoluna devam eden Cumhuriyet gazetesine de teşekkürlerimi sunuyorum.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI ÜLGÜR GÖKHAN