İlçelerde "Nöbetçi Noter" uygulaması başladı

Nöbet hizmetini yürütün Bodrum 1. Noteri Hamdi Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına illerde olduğu gibi bazı ilçelerde de başlandığını söyledi.

Bodrum'un büyük bir ilçe olduğunu belirten Köse, "Şehirlere yakın bir nüfusu var. Buralara geleceğini biz tahmin ediyorduk. Bugün itibarıyla başladık. Yoğunluk şu ana kadar normal seyrediyor. Ancak bu uygulama duyulduktan sonra yoğunluk oluşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Köse, hafta içinde notere gitmeye fırsat bulamayan vatandaşlar için bu durumun fırsat olduğunu bildirdi.

Noterde işlemini gerçekleştiren Can Kontaş da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Fethiye

Süleyman Demirel Bulvarı İlba İş Merkezi'nde bulunan Fethiye 1. Noterliği de nöbet hizmetini sürdürüyor.

İşlem için notere gelen Selçuk Caneroğlu, hafta sonu noterin açık olmasının işlerini kolaylaştırdığını kaydetti.

Oktay Durukan ise hizmetin vatandaşa alışverişini hafta sonu da yapabilme kolaylığı sağladığını ifade etti.

Noter yetkilileri, uygulamaya vatandaşların ilgi gösterdiğini, uygulamayla ilgili bilgi almak isteyen çok sayıda kişinin kendilerine ulaştığını bildirdi.

- Marmaris

Marmaris'te ilk nöbeti Kemeraltı Mahallesi 99 Sokak'ta bulunan Marmaris 2. Noterliği tutuyor. Noterlik açıldığı andan itibaren Marmarisli vatandaşlar, hizmet alımı için işlemlerine başladı.

Marmaris 2. Noteri Sema Nur Argun, yurt genelinde 6 Nisan'da il merkezlerinde başlayan nöbetçi noterlik uygulamasının, 12 ilçede de başladığını hatırlattı.

Notere işlemleri için gelen Nuri Elçin ise uygulamanın çalışan kesime faydalı olduğunu belirterek, "Gayet güzel bir uygulama, herkes için hayırlı olur. İşimize engel olamayacak. İstediğimiz zaman işimi görebileceğiz, satışımızı yapabileceğiz. Hafta sonu açık noter olması çok iyi oldu." diye konuştu.