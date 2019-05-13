ODTÜ’lülerden boykot çağrısı: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok

ODTÜ’lü öğrenciler, okullarına yönelik müdahaleleri ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne yapılan polis saldırısını protesto amacıyla, “Polis varsa, şiddet varsa, nefret varsa ders yok” diyecek.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün göreve geldiği günden itibaren okullarına yönelik saldırıların artarak devam ettiğini savunan öğrenciler bugün, ‘Rektöre Veda Töreni’ gerçekleştirecek.

Yarın ise ODTÜ’de hayatı durdurmayı hedefleyen öğrenciler, ‘ODTÜ Boykota’ sloganıyla çağrısını yaptıkları eylem çerçevesinde derslere girmeyecek.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin'e konuşan ODTÜ öğrencisi Ulaş Yaprak, ODTÜ yerleşkesinin öğrenciler için sadece bir okul olmadığını, aynı zamanda bir yaşam alanı da olduğunu anlattı. Öğrencilerin neredeyse bütün vakitlerini okulda geçirdiğini belirten Yaprak, Onur Yürüyüşü’ne yapılan saldırıyı, ‘evimize, yaşam alanımıza yapılan bir saldırı’ olarak nitelendirdi. Polis saldırısının sıradan bir eyleme yapılan müdahaleden çok farklı olduğunun altını çizen Yaprak, “Cuma günkü saldırıda öğrenciler, her zaman oturduğu çimlerde oturamadı, her zaman yemek yediği yerlerde yemek yiyemedi. Polis dağılın dediği zaman, ‘Nereye dağılalım, okulumuza mı?’ diye soran öğrenciler oldu” ifadelerini kullandı.

‘BASKIYI KIRMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Polislerin Rektör Kök’ün çağrısıyla okula geldiğini vurgulayan Yaprak, “Rektörün yürüyüşü durdurmaya çalışması da işin başka bir boyutu. Kimlik mücadelesi veren bir toplama yönelmiş ayrımcılık söz konusu. Rektörün yarattığı o ortamı da kırmaya çalışıyoruz” dedi. Yaprak, ODTÜ rektörlerinin daha önce, “Okula polis girerse karşısında beni bulur” diyen isimler olduğunu ancak ilk defa okula polis çağıran bir rektörler karşılaştıklarını ifade etti.

‘OKULUN YAPISINA TERS’

ODTÜ öğrencisi Umut Kurt da Verşan Kök’ün rektörlüğe atama yoluyla geldiğini anımsatarak “Geldiği günden itibaren okulun eşitlikçi ve özgürlükçü yapısına ters uygulamalara imza attı” diye konuştu. Kurt, okullarında birçok topluluğun kapatıldığını, şenliklerin ve yürütüşlerin engellendiğini belirterek “Kök, bütün bunlar nedeniyle akademisyenlerin ve öğrencilerin tepkisini çekti ama Onur Yürüyüşü’nü bahane ederek okula polis sokması, öğrencilerini gazla, dayakla karşı karşıya bırakmasıyla bu iş farklı bir boyut aldı” ifadesini kullandı.

‘ODTÜ TARİHİNE KARA LEKE BIRAKTI’

Yaşananların, rektörün yalnızca ODTÜ’nün demokratik yapısına değil, öğrencisine ve akademisyenine de karşı olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Kurt, “Daha önceki eylemlerde de dillendirdiğimiz bir slogan vardı, ‘Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz’. Şimdi bu sloganı tekrar ediyoruz” şeklinde konuştu. Kurt son olarak, rektörün 10 Mayıs’ta ODTÜ tarihine kara bir leke bıraktığını ifade ederek “Şiddet olduğu sürece ders olmayacak” dedi.