Ünlü iş insanı cezaevine girdi!

Kervansaray Yatırım Holding’in eski patronu Selim Sayılgan, manipülasyon (piyasa dolandırıcısı) suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2014/141 Esas numaralı dosya ile görülen davada verilen ara kararda, sanığın üzerine atılan Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçunu işlediğine kanaat getirildi.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2. Maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, suç sonucu sanığın ele ettiği menfaat miktarı ve sanıktaki suç kastının yoğunluğu gözönüne alınarak takdiren ve teşdiden 2 yıl 6 ay hapis ve 10 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

ZİNCİRLEME SUÇ İŞLEDİĞİ İÇİN CEZA ARTIRILDI

Borsa Gündem'in haberine göre; mahkeme, sanığın eylemini zincirleme işlemesini de dikkate alarak TCK.nun 43/1. Maddesi uyarınca cezanın 1/4 oranında artırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 125 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın duruşmada gözlenen olumlu tutumu ve davranışları dikkate alınarak TCK'nin 62. Maddesi uyarınca cezasında 1/6 oranında indirime gidildi. Bu indirimle birlikte Selim Sayılgan’a verilen hapis cezası 2 yıl 7 ey 7 gün hapis ve 104 gün karşılığı idari para cezası olarak belirlendi.

Sanığın ekonomik ve sosyal durumuna göre günlük takdiren 20 lira olmak üzere 2 bin 80 lira idari para ceza ile cezalandırılmasına ve bunun da bir seferde tahsil edilmesine karar verildi.

HAPİS CEZASI HİÇBİR ŞEKİLDE ERTELENMEYECEK

Ayrıca Selim Sayılgan hakkında Anayasa Mahkemesi’nin 2017/140-2015/85 esas-karar sayılı iptal kararı doğrultusunda TCK 53. Maddesi’nin uygulanmasına hükmedildi.

Mahkeme, ceza miktarını dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve seçenek yaptırımların uygulanmamasına karar verdi.

Bu arada, SPK’nin Selim Sayılgan hakkında 15’in üzerinde suç duyurusu yaptığı biliniyor.