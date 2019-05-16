Başkentte ulaşım bayramlarda ücretsiz olacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, EGO otobüslerinin, metroların ve teleferik hatlarının dini ve milli bayramlarda ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

TEKLİF YAVAŞ’TAN

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı dördüncü gün toplantısında alınan karar ile yurttaşların dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına olanak sağlandı.

İlk olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda uygulanması planlanan ücretsiz toplu taşıma hizmetine ilişkin teklif Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Belediye Meclisi’ne sunuldu.