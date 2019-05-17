Burhan Kuzu söylediklerini yine unuttu!

AKP'nin kurucularından olan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu'na kaybeden AKP adayı Binali Yıldırım'a destek vermek için tweet attı. Kuzu, kendisine 2011 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kendisine yapılan yumurtalı saldırıyı hatırlatarak "2011'de Ankara Siyasal'da, bir anayasa profesörüne yumurtalı protesto düzenlenmişti. Evet, o kişi bendim. Peki ben ne yaptım? Güldüm, alkışladım. Binali bey de bu akşam aynısını yaptı. Türkiye'yi seçim öncesi germek istiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz" dedi.

'HOŞGÖRÜLÜ' KUZU'NUN SÖYLEŞİSİ!

Burhan Kuzu, 24 Aralık 2012'de Radikal'den Ezgi Başaran'la yaptığı söyleşide Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı'nın istifasını istediğini söylemişti. Başaran ile Kuzu arasında şu diyalog geçmişti:

Burhan Kuzu: Ben kendimden örnek vereyim. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden panele çağırdılar. Benden önce de Süheyl Batum konuşacakmış. Beni aradılar, “Öğrenciler protesto edecekmiş” dediler. Ben de “İptal edin o zaman. Ama Süheyl Batum’unkini de iptal edin çünkü ben siyaset yapıyorum. O yaparsa ben de ölümüne gelirim” dedim. Aynen ifadem buydu. Süheyl’in paneli iptal olmadı. Onu da protesto ettiler. Hatırlayacaksınız, o da sinirlendi ve öğrencilere “Bu sizin yaptığınıza faşizm denir” dedi. Sonra ben salona girdim, yumurta yağdırmaya başladılar. Üstümüz başımız perişan... Ayrılmak zorunda kaldık tabii. Sonra dekanı aradım ve şöyle dedim: “Neredesin sayın dekan? Sizin oradan manzara güzel mi? Bu ortamda sen yoksun, yardımcıların yok. Bu ne keyfiyet? Hemen istifa edin.”

Ezgi Başaran: Siyasi gücü olan biri olarak bir dekana böyle demeniz normal mi?

Burhan Kuzu: Çok normal. Beni kendi okulunun öğrenci kulübü çağırıyor. Sonra bana yumurta yağdırıyorlar. Çağırmasalardı o zaman. Ben kendi kendimi davet ettirmiş değilim ki.

Ezgi Başaran: “Ölümüne giderim” demişsiniz…

Burhan Kuzu: Süheyl gidiyorsa ben de giderim dedim. Laflarımı yarım yarım anlayıp yazma. Tam yaz.

Ezgi Başaran: Her şeyi aynen söylediğiniz gibi yazacağıma emin olabilirsiniz…

Burhan Kuzu: Bakın… Ayrıca Süheyl’in konuşmasını A sınıfına, benimkini B sınıfına aldı. Çünkü A sınıfı yeniydi ve yumurtaya batmasın istedi. Bu dekan istifa etmeyecek de kim edecek.

Ezgi Başaran: İstifa dekanın kararı…

Burhan Kuzu: Hayır benim kararım. Öyle yok. Bunu ben diyebilmeliyim.

Ezgi Başaran: Diyememelisiniz, üniversite dekanları size bağlı değil ki?

Burhan Kuzu: Yok öyle şey. O zaman bu röportajı burada bitirelim.

Ezgi Başaran: Devam etmeyi deneyelim. Anlamaya çalışıyorum sizi…

Burhan Kuzu: Bu özerklik meselesi değil. Benim onu görevden alma yetkim yok. Olsa zaten onu görevden alırım. Bunu bir vali ya da kaymakam yapsa affeder misin? Ama burada üniversiteler özerktir diyeceksin, olmaz öyle şey. Ayrıca tüm bunlara rağmen bana yumurta atan öğrencilerden davacı olmadım. Bunun altını çizmek isterim. Hoşgörünün bende âlâsı var yani."

YAZDIĞI KİTABI DA UNUTMUŞTU

Eski CHP Trabzon Milletvekili, CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen ile AKP'nin kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu arasında sosyal medyada sert bir tartışma yaşanmıştı. Pekşen, Burhan Kuzu'nun kitabındaki ifadelerle çeliştiğini söyleyerek kitabın bölümlerini paylaşmıştı. Haluk Pekşen, Burhan Kuzu'nun yazdığı kitapta “Cumhurbaşkanı parti üyesi olamaz" ifadesinin yer aldığını belirterek, "Yazdığın kitabı bil bakalım. İsterseniz inkar edin hodri meydan.Sizin zihniyet de “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olur." şeklinde konuşmuştu.

Kuzu da cevaben "Bu yazdığınız Parlamenter rejim için denilmiş bir ifadedir ve doğrudur. Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanı isterse partili olabilir. Başkanlık Sistemi Kitabımı aç oku" demişti. Pekşen ise böyle bir ifadenin yer almadığını söyledi. Kuzu, Pekşen'den kitabın adını basım tarihini ve sayfasını paylaşmasını istedi Pekşen de "Yarın eğlenceli bir gün olacak" dedi ve Kuzu'nun kitabındaki bölümleri yayınlamıştı.