Yeni askerlik sistemi teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Buna göre, zorunlu askerlik 6 aya inecek, bedelli kalıcı hale gelecek. NTV'de yer alan habere göre, bedelli askerlik ücretini Cumhurbaşkanı artırıp azaltabilecek.
Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi
Yeni askerlik sistemi teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Buna göre, bedelli askerlik ücretini Cumhurbaşkanı artırıp azaltabilecek.
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Yayınlanma tarihi: 18 Mayıs 2019 Cumartesi, 20:23