Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi

Yeni askerlik sistemi teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Buna göre, bedelli askerlik ücretini Cumhurbaşkanı artırıp azaltabilecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 18 Mayıs 2019 Cumartesi, 20:23

[Haber görseli]Yeni askerlik sistemi teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Buna göre, zorunlu askerlik 6 aya inecek, bedelli kalıcı hale gelecek. NTV'de yer alan habere göre, bedelli askerlik ücretini Cumhurbaşkanı artırıp azaltabilecek.

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