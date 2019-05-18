Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi

Yeni askerlik sistemi teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Buna göre, zorunlu askerlik 6 aya inecek, bedelli kalıcı hale gelecek. NTV'de yer alan habere göre, bedelli askerlik ücretini Cumhurbaşkanı artırıp azaltabilecek.