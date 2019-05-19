Erdoğan'ın Marmaris'teki yazlık sarayına saraycıklar eklendi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yaklaşık 40 bin ağaç kesilerek inşa edilen Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayın bulunduğu alanda inşaat hız kesmeden sürüyor.

Okluk Koyu’nda başlatılan proje için, önce sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde inşa edilen yazlık konut yıkıldı. Daha sonra, bölgenin koruma statülerinde ve imar planlarında değişikliğe gidildi. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan yazlık saray için deniz dolduruldu, yeni bir otoyol ve büyük yatların yanaşabileceği iskeleler yapıldı.

Yaklaşık 40 bin ağacın kesilmesine neden olan yazlık sarayın yanısıra yerleşkeye personel lojmanlarının dışında havuzlu villalar inşa edildiği de ortaya çıktı. Erdoğan’ın kullanacağı sarayın hemen arkasında daha küçük boyutta ve önlerinde havuzlar bulunan konutlar inşa edildi. Yazlık sarayın iki açık spor sahasının yapımı da tamamlandı.

ÜÇ HİLALLİ İSKELE

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 170 ve 50 metre uzunluğunda iki ayrı iskelenin yapıldığı alanda bu iskelelerin yanı sıra üç plaj için 10 bin 966 metrekare alanın doldurulma çalışmalarında da sona gelindi. ENPO Mühendislik Çevre Danışmanlık Madencilik İnşaat ve Tarım Sanayii Ticaret Ltd. Şirketi’nin üstlendiği proje çerçevesinde hilal görünümlü üç yapay plaj ve iskele yapılmasına karar verilmişti.

Yazlık saray için 2.1 kilometre uzunluğundaki alanda yaşanan ağaç katliamı uydu görüntülerine de yansıdı.

YERLEŞKE SÜREKLİ BÜYÜYOR

Okluk Koyu’nda süren inşaatların yol açtığı doğa katliamının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Bir konut yapılacak denilen alandaki tesislerin sayısı her geçen gün artıyor. Halkın girişine kapalı olan alanı uzaktan izlerken bile birçok tespiti yapabiliyoruz. Bir de içeri alırlarsa neler görürüz tahmin edemiyorum” dedi.

Okluk Koyu’ndaki yerleşkenin sürekli büyüdüğünü, yeni yapılar eklendiğini ifade eden Alban, “Sadece kendileri için tatil amaçlı mı kullanacaklar, o zaman bu kadar büyük bir alana ne gerek var. Buralara yabancı ülke şeyhlerinin, başkanlarının gelip tatil yapacağını dahi duyduk. Ülkenin içinde bulunduğu koşullarda bu kadar lüks ve zenginliğin ne anlamı var? Burada kesilen ağaçların her birinin bizim için manevi değeri vardı. İnsanlar nefes alabilsin diye el değmeden korunan alan artık yok oldu” diye konuştu.