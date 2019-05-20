Hamile eşini otomobilden attı

Olay, Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası açıklanmayan otomobili kullanan C.Y. ile yanındaki dini nikahlı 3 aylık hamile eşini otomobilden attığı belirtildi. Otomobilden yola düşen kadını görenler, hemen yardımına koştu, ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.