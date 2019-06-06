Pendik'te akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Pendik'te akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Pendik'te bir akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen silahlı 2 kişi, marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı.