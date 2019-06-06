Pendik'te akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Güzelyalı mevkisinde yan yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 kişi, iş yeri çalışanlarını tehdit edip etkisiz hale getirdi.
Daha sonra kasada ve çalışanların üzerinde bulunan bir miktar para ile tekel ürünü alan 2 soyguncu, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine, kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.