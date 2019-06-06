CHP çadırına 12 saatte 2 saldırı

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin, CHP seçim çadırlarına saldırı olduğunu belirterek görevli partililerin darp edildiğini duyurdu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Haziran 2019 Perşembe, 20:31

[Haber görseli] Kantekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “12 saat içinde seçim çadırımıza 2 saldırı oldu, arkadaşlarımız darp edildi. Küfürle provoke edilmek istendik. Alçakça iftira ile mesajlarla provoke edilmek istendik. Velhasıl, provokasyonlara rağmen soğukkanlılığımızı koruduk” dedi.

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