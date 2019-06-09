Beşiktaş'taki kazayla ilgili 2 tutuklama; sürücü aranıyor

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde seyir halindeyken makas atan sürücünün neden olduğu kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf Arıboğa (23), yanındaki kişinin ise Abdülsamet Topçi (29) olduğunu tespit etti. Ekipler, olayın ardından araçlarına alarak şüphelileri kaçıran kişilerin de Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi ile yanındaki Merve Ş. (17) olduğunu belirledi.

ZANLILARIN ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden Yusuf Arıboğa'nın, 'ruhsatsız silah', 'güveni kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'intihara teşebbüs' suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. 'Nitelikli yağma' suçundan aranan aynı araçtaki diğer şüpheli Abdülsamet Topçi'nin de 'nitelikli yağma', 'yağma', 'motosiklet hırsızlığı', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah', 'iş yerinden hırsızlık', 'evden hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

BURDUR'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis ekiplerinin fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda Yusuf Arıboğa ve Abdülsamet Topçi'nin sabaha karşı Selman U. ve Murat Ş. tarafından otomobil ile Antalya'ya kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin izine Burdur'da rastlayan ekipler, Abdülsamet Topçi, Selman U. ve Murat Ş.'yi araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Abdülsamet Topçi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken Selman U. ve Murat Ş. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Abdülsamet Topçi'nin Burdur'a kaçarken ağabeyinin kimliğiyle yakalandığı belirlendi.

Bu arada Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi de Bağcılar'daki adreste yakalanarak gözaltına alındı.

KAZAYA NEDEN OLAN KİŞİ ARANIYOR

Kazaya neden olan aracı kullanan sürücü Yusuf Arıboğa'nın ise Antalya'da araçtan indiği öğrenildi. Polis ekiplerinin, Yusuf Arıboğa'yı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

TUTUKLANDILAR

Abdülsamet Topçi ile şüphelilerin kaçmasına yardım eden babası Mehmet Topçi, savcılıktaki işlemleri tamamlanarak nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş'da makas atma nedeniyle meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada 10 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası, makas atarak ölümlere ve yaralanmalara neden olan aracın şoförü Abdülsamet Topçi'nin, kaza yaptığı aracı olay yerinde bırakarak hemen arkasından gelen babası Mehmet Topçi'nin arabasıyla olay yerinden kaçtığı belirlenmişti.