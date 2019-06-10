Demirören Grubu'nda skandal! Babalarını unuttular

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 8 Haziran 2018'da vefat etmişti. 79 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan Demirören'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Demirören Holding, Doğan Yayın Grubu'nu satın almasıyla gündeme gelmişti.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının üzerinden sadece 1 yıl gibi kısa bir süre geçti.

8 Haziran 2019 yani Cumartesi sabahı Demirören Holding'in bünyesinde yer alan Hürriyet, Milliyet, Posta, CNNTürk, Fanatik ve Demirören Haber Ajansı gibi çok sayıda yayın kuruluşunda baba Erdoğan Demirören'in anılmadığı ortaya çıktı. (Medyaradar)