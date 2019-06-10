Bu sefer de havacılık eğitimine mi darbe vuracaklar!

2017 yılında dünyanın ilk sertifikalı üniversite havalimanı olarak tarihe geçen Hasan Polatkan Havalimanı’nın Hava Trafik Kontrol Kulesi, üniversite yönetiminin tüm ısrarlarına rağmen, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne devredildi.

YANDAŞLAR MI YERLEŞTİRİLECEK?

Devir işlemiyle ilgili iki önemli iddia söz konusu. İlki Hasan Polatkan Havalimanında çalışan profesyonelleri işlevsizleştirmek, mevcut personeli uzaklaştırmak, başka şehirlerden görevlendirilen yandaşları havalimanına yerleştirmek ve akademi kültürünü yok etmek. Bir diğer iddia ise şu: Söz konusu havalimanının, eğitim işlerinde kullanılmasının önüne geçmek; yani eğitim uçuşları ve benzeri faaliyetleri ortadan kaldırmak.

ZORUNLU PROTOKOL

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, ESTÜ bünyesinde bulunan Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne devredilmemesi için yoğun çaba harcadıklarını, ancak çıkar yol kalmadığı için zorunlu olarak protokolün imzalandığını kaydetti.

Sadece Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne devredildiğini, havalimanının diğer bölümlerinin ESTÜ bünyesinde yönetilmeye devam edileceğini de ifade eden Rektör Döğeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

PERSONEL ENDİŞELİ

“Türkiye’deki tüm hava trafik kontrol kuleleri, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğüne bağlıymış. Bir tek Hasan Polatkan Havalimanının trafik kontrol kulesi kendi bünyesinde yönetiliyormuş. Devretmeyen bir biz kalmışız anlayacağınız. Genel Müdürlük tarafından bize söylenen, seyrüsefer-sevk ve idare güvenliği için hava trafik kontrol kulesini devretmemiz gerektiği. Tabii biz sıcak bakmadık buna. Eğitimin aksayacağı yönünde endişelerimiz var. Ancak Genel Müdürlük, eğitimlerin aksamayacağına ilişkin bize taahhüt verdi. Orada uzun yıllar çalışan personel de var bildiğiniz üzere. Onların da önemli çekinceleri vardı, ‘bize bir şey olacak mı’ diye. O yönde de Genel Müdürlük tarafından endişe duyulmaması gerektiği ifade edildi. Zaten şu an, hem üniversitemiz personeli hem de Genel Müdürlük personeli birlikte çalışıyor. Şimdilik bir problem görünmüyor. Ayrıca Genel Müdürlükle bir görüşme daha yapacağız ve bazı noktaları tekrar gözden geçireceğiz.”

Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne bağlı Hasan Polatkan Havalimanının tarihi ve önemi:

■ Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü olduğu sırada, Sivil Havacılık Yüksekokulunu kurdu, sonrasında öğrencilerin eğitim alabilmeleri için AÜ Havaalanını kurdu.

■ Yakın tarihte ise, söz konusu havaalanının pisti uzatıldı.

■ Ayrıca Büyükerşen’in AÜ bünyesinde kurduğu havaalanının adı, kısa süre önce Hasan Polatkan Havalimanı olarak değiştirildi; Sivil Havacılık Yüksekokulu ise 2012 yılında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürüldü.

■ Şimdilerde o havalimanı ile fakülte, AÜ’nün bölünmesiyle kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde hizmet vermeye devam ediyor.

■ Yine söz konusu fakülte ile havalimanının profesyonel bir biçimde yönetilmesi ve öğrencilerin bilimsel bir eğitim alabilmesi için, 60 akademisyen, dönemin rektörü Yılmaz Büyükerşen tarafından bazı Fransız havacılık kuruluşlarıyla işbirliği anlaşmaları yapılarak Fransa’ya gönderildi.

■ Fakültede; Havacılık Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj, Hava Trafik Kontrol bölümlerinde eğitimler veriliyor.

■ Fakülte, sahip olduğu güçlü bakım tesisiyle, 5 bin 700 kilogram altı hava araçlarının büyük bakımlarını yapabilme yeteneğine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca, kendi uçaklarının yanında, özel şahıslara ait uçakların da bakımları bu merkezde yapılıyor.

■ Fakülte, hazırlamış olduğu özel eğitim programları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Hava Yolları ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan hava trafik kontrolörü, pilot ve hava aracı bakım teknisyenlerini yetiştiriyor.

■ Hasan Polatkan Havalimanı da, 2017 yılında dünyanın ilk sertifikalı üniversite havalimanı olarak tarihe geçti.