Uğur Dündar moderatörlüğü neden kabul etmediğini anlattı

Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu ile katılacağı ortak yayın için ismini dillendirdiği gazeteci Uğur Dündar, programının moderatörlüğünü yapmayacağını duyurmuştu.

CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına telefonla bağlanan Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü neden kabul etmediğini açıkladı.

Dündar, "Bir vazgeçme söz konusu değil. Daha teklif aşamasında toplumda korkunç boyutta kutuplaşma oldu. Linç girişimi, manipülasyon başladı. Benim gibi deneyimli birinin bunu fark etmemesi imkansız. Bana düşen bu kutuplaşmayı göstermektir. Toplulumuz şimdiye kadar hiç hissetmediğimiz kadar kutuplaşmış durumda. Bu gidişle farklı görüştekilerin bir arada yaşaması imkansız hale gelecek. Bizim bu sorunu bir an önce halletmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

''KÜÇÜKKAYA NE İSA'YA NE MUSA'YA YARANACAK''

Dündar, “Bugün İsmail Küçükkaya’nın isminin açıklanmasından sonra sosyal medyada linç girişimi başlatıldı. İnsanın psikolojisinin etkilenmemesi mümkün değil. Küçükkaya ne İsa’ya ne de Musa’ya yaranacak. O gece kim bilir nasıl bir algı operasyonu başlatılacak. Bizim bu linç girişimini geride bırakmak için üzerimize düşeni yapması gerekir. Mesele Uğur Dündar’ın bu teklifi reddettiği değil. Uğur Dündar’ın bu teklifi kabul etmemesi için her türlü linç girişimi başlatıldı. Mesele budur” dedi.

AKP’Lİ GÜLER’İN ‘LİNCİ GÖZE ALMALIYDINIZ’ SÖZLERİNE TEPKİ

Programın konuğu olan AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in “50 yıllık birikiminize uygun, kendi dünyanızdaki adil bir moderatörlük yapabilirdiniz. Eleştirilebilirsiniz de, sosyal medyada linç de edilebilirsiniz. Siz 82 milyona şikayetten fazlasını yapabilirdiniz, linci göze almalıydınız” sözlerine Dündar’dan tepki gösterdi.

“BENİ LİNÇ ETME KARARI KİME VERİLMİŞ?”

Dündar, “Ben bu 82 milyon için çetelerin, mafyaların, uyuşturucu baronlarının yani aklınıza gelebilecek bütün suç odaklarının hedefi oldum. Kaç defa ben ölümün eşiğinden döndüm. Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Neden Türk toplumunun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ettiğim için oldu bunlar. Ben bundan usanmış olsam mesleğimi bırakırdım. Bakın beni cumhurbaşkanının aradığı bu yayının banttan yapılmasını istediği, benim de bu teklifi reddettiğim yönünde bir spekülasyon dolaşıyor. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Bana hiç kimse telefon etmedi. Bana resmi olarak da bir teklif yapılmadı. Sadece medya üzerinden benim adım telaffuz edildi. Benim tarafsızlığıma gölge düşürecek, dürüst yayıncılığıma gölge düşürecek spekülasyonlar yapılıyor. Diyorsunuz ki linç edilin, neden linç edileyim ben? Bu hak kime verilmiş, beni linç etme hakkı? Ben hangi hatayı yaptım da linç girişimine uğrayayım? Ben ülkedeki kutuplaşmayı gözler önüne sererek bu topluma son görevimi yaptım” dedi.