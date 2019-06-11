Seçim hakkında konuştu, evine bıçak saplandı

İstanbul Times adlı Youtube kanalına önceki gün İstanbul seçimine ilişkin verdiği röportajda Kürt seçmenin tavrına ilişkin konuşan ve Ekrem İmamoğlu’nu mağdur edildiği için desteklediğini söyleyen Reis Boz’un evine bıçak saplandı.



Avcılar Tahtakale’deki evinin duvarına dün akşam saat 19.00 sıralarında isminin yazıldığını belirten boz bir de bıçak saplandığını söyledi.



Yeni Yaşam gazetesinden Recep Karadoğan’ın haberine göre, Boz saldırının önceki gün yaptığı röportajın sosyal medyada gündem olmasından sonra denk geldiğini belirterek, “Saldırının Süleyman Soylu ve AKP’nin muhafazakar Kürtlerden oy almak için Hizbullahçıların tahliyelerine dikkat çeken konuşmamdan sonra yapılması manidar” dedi.



‘BİZ BUNLARI TANIYORUZ’



“Biz bunları doksanlı yıllardan tanıyoruz, biz bunları Madımak’ta, Maraş’ta tanıyoruz; biz bunları beyaz Toros’lardan tanıyoruz” diyen Boz, “Korkunun ecele faydası yok, kimseye pabuç bırakmayacağım” şeklinde konuştu. Saldırının ailesini tedirgin ettiğini kaydeden Boz, tüm duyarlı kesimleri saldırıya karşı durmaya ve ilgili kurumları adım atmaya çağırdı.