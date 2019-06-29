Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine zam

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile eski Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya hareket etmeden önce bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Kurul üyelerine ödenecek ücretleri Cumhurbaşkanlığı belirliyor. Üyelere imzalatılan ilk sözleşmede maaşın 13 bin lira olarak belirlendiği, daha sonra ise 18 bin liraya çıkartıldığı öğrenildi. Çiçek, daha önce YİK üyeliğinden aldığı maaşı bağışlayacağını açıklamıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, TBMM Başkanlığı, başbakanlık yapmış ve devlete hizmet etmiş üyelerikişilerin bilgi ve birikimlerinden istifade edebilmek için oluşturulan YİK üyeleri için Beştepe'de birer oda ve sekreter tahsis edildi. Şu ana kadar sadece Arınç'a verilen odanın hazırlandığı, diğer üyelerin odasının ise düzenlendiği belirtildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin ise kurul üyeliği teklifini kabul etmemişti.