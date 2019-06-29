Ekrem İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu ve Akşener’e destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında açılan FETÖ soruşturmasına savcılığın getirdiği gizlilik kararı hakkında ve dün hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu hakkında konuştu.

İmamoğlu, sonuna kadar Kaftancıoğlu'nun yanından olduğunu belirterek, "Ben yol arkadaşı yoldaş olarak değil insan olarak yanındayım her şeyden önce" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bu süreçler kahramanlar yaratır kahramanlar daha sonra toplumun önüne atılmaya çalışılır. Bunlar hiçbir anlam ifade etmez. Bugün Canan Hanıma yapılan bu hamle tamamen hukuka aykırı ve gündem yaratmak amacıyla yapılan bir hamle. Süreci takip ediyoruz sonun kadar Canan Hanımın yanındayız. Ben yol arkadaşı yoldaş olarak değil insan olarak yanındayım her şeyden önce.

Sayın Genel Başkan Meral hanımı herkes tanıyor, biliyor. Yine bu süreçte bu şekilde mağdur edilmesini çok büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Millet sayın Akşener’in yanında. Bu süreçler hızlı gelişir. Yarın bir balmışsınız benimle ilgili de bir soruşturma çıkar. Umarım bu yanlışlardan geri dönen bir iktidar anlayışı görürüz. Şimdi diyecekler ki ‘Hukuk böyle işliyor’ ama hukuk öyle işlemiyor. Hukuk bazen bazı seslere göre adım atıyor. Bunun bitmesi lazım. Keşke hukuk, hukuk gibi işlese. Örneğin TRT’ye soruşturma açılsa.”