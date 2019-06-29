"Genel greve yol açar"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, kıdem tazminatında değişikliğe hazırlanan hükümete seslenerek, “Kıdem tazminatında yapacağınız her türlü geri gidiş size genel grev olarak geri dönecektir. Türk-İş, genel kurulunda aldığı genel grev kararını uygulayacak, günü geldiğinde bu gök kubbeyi başınıza yıkacaktır. O para bizim geleceğimizin güvencesidir” dedi.

Tuzak kurulmasın

Bugün ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ diye bir sorun varsa bunun da geçmişte ‘reform’ adı altında sosyal güvenlikte yapılan yıkımlardan kaynaklandığını vurgulan Kavlak, şöyle devam etti: “Çalışma yaşamında reform yapılacaksa bize de sorulması gerekir. Tuzak kurulmamalı. İşverenlerle oturup bizim ekmeğimizi konuşmayacaksınız. Mücadeleyle kazandığımız haklarımızı kapalı kapılar ardında size vermeyeceğiz.”

Türk Metal’in “Emek Dostları Ödül Töreni” önceki gece düzenlendi. Törende Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemiz yazarı Işık Kansu’ya “Emek Dostu Ödülü” verildi. Kansu, “Emek dostuyum ve emek dostu olmaya devam edeceğim. Çocuklarım da bu dostluğa devam edecek” diye konuştu. Kansu, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un da selamlarını metal emekçilerine iletti.

‘Problemleri çözmek lazım’

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, genel kuruldaki konuşmasında CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun büyük farkla kazandığı İstanbul seçimine işaret ederek şu çıkışı yaptı: “İki ayda 14 bin oy nasıl oldu da 814 bin oldu? Neden oldu, niçin oldu? Kibirle, şişinerek gezinmenin anlamı yok. İnsanlara dokunmak, problemlerini çözmek lazım. O oylar havadan gelmedi.” Fona dönüştürülmek istenen kıdem tazminatıyla ilgili nokta kadar geriye gidiş olursa 1 Mayıs’ta Kocaeli’nde yaptıkları mitingi büyükşehirlerde de yapacaklarını söyleyen Atalay, “Aklınızı başınıza alın” dedi. Zorla tasarruf yaptırılamayacağını vurgulaayan Atalay, “2 bin liranın neyini biriktireceğiz” diye sordu.