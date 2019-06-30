Erken seçim 2020 sonbaharında mı?

Cumhur İttifakı’nın İstanbul seçimini 9 puan gibi açık bir farkla kaybetmesinin ardından ilk gündeme gelen konu erken seçim oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim akşamı yaptığı ilk açıklamada “yeni bir erken seçim bahsi açmayı” ülke açısından en büyük kötülük olarak değerlendirdi. AK Parti’den gelen açıklamalar da Türkiye’nin seçim gündeminden uzaklaşıp asıl sorunlarına yoğunlaşması gerektiği yönündeydi. Seçimden başarıyla çıkan CHP ve İYİ Parti’de de erken seçim talebi yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkenin çok ciddi sorunları var. Bir seçim isteğimiz talebimiz yok” dedi. Açıklamalar böyle ama erken seçim için “şimdilik yok” demek daha doğru. Hem iktidar hem de muhalefet kulislerinde ekonomiden dış politikaya birçok sorunun kriz noktasına geldiği, iktidarın Türkiye’yi bu haliyle 2023’e taşıyamayacağı konuşuluyor. Hatta tarih de veriliyor. Hem iktidar hem de muhalefet kulisinde en çok dile getirilen erken seçim tarihi 2020 sonbaharı. (Gazete Duvar)