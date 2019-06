Gazi 'Aşk'tır

Savaştan çıkmış bir ülke. Ot yok, ocak yok. Üretim yerle yeksan.

Ve ayakları üzerinde doğrulmaya çalışan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ‘genç’ kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından “At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır" sözleri dökülüyor: Sonrasında da “Büyük bir yarış organize edelim. Öyle ki, bırakın kazanmak, katılmak bile onur vesilesi olsun. Hem yarışan, hem izleyen gururlansın”diyor Atatürk anlatılanlara göre.

İşte bugün 93.sü koşulacak Gazi Koşusu böyle doğdu neredeyse bir asır önce.

Elbette Türkiye Cumhuriyeti büyüdükçe, geliştikçe Gazi Koşusu da günün şartlarına uygun olarak kademe atladı.

İlk koşulan Gazi'yi Ulu Önder Atatürk ile İsmet İnönü’nün alkışlarıyla, Ali Muhiddin Hacı Bekir’e ait Neriman kazanırken, Türk derbisi de her yıl tuğla üstüne tuğla koyuyordu. Öyle ki, ilerleyen zaman içinde bu büyük derbi , İngilizlerin en prestijli yarışlarından Royal Ascot’la boy ölçüşür hale geldi.

Hem at kalitesi,hem izlenilirlik oranı, hem birbirinden güzel şapkalar giyen hanımefendiler, Cumhurbaşkanlarının bizzat katıldığı ödül törenleri ile bir devlet geleneği olacaktı 2400 metrelik müthiş mücadele. Öyle ki, uluslararası takvime girip özel olarak izlenen bir yarış olmuştu bizim ‘Gazi..’ Ta ki, 2000’li yılların ortalarına kadar. Sonrasında, seküler yapısı ile Gazi, sürekli kan kaybetti. Eğer TJK yönetimi dik durmasa, muhteşem İngiliz derbileri ile yarışan bu dev yarış çoktan kupalı yarışlardan ‘sadece biri’ olurdu. Evet, Gazi direniyor, ne var ki kayıt yaptıran at kalitesinin düşüşü, Bold Pilot’un 1996’da kırdığı rekorun yanına yaklaşılamaması, Cumhurbaşkanlarının Velifendi'den uzak duruşu Türk derbisinin son yıllardaki en büyük sorunu.

Her metresi 1160 TL

2019 yılının şampiyon tayını belirleyecek koşunun bu yılki birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL’ye yükseldi. Bu tutarın yanı sıra kazanacak olan safkanın sahibi 165.000 TL’lik At Sahibi Primi’nin de sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibi aynı zamanda şampiyon tayın yetiştiricisi ise bu ikramiyeye 453.750 TL yetiştiricilik primi de eklenecek. Uzun vade kayıtları ve taksit ödemeleri olan 215.835 TL ile 22 tayın son kayıt ücreti 363.286 TL’nin de eklenmesi durumunda, safkanın sahibinin kazanacağı para ödülü 2.847.871 TL’yi bulacak.

Jokeylerin rekabeti!

Hafta başında start listesi belli olan 2'si dişi, 22 safkanın mücadelesi biçiminde geçmesi beklenen 93. Gazi Koşusu’nun en dikkat çeken ismi ise jokey Ahmet Çelik. Usta binici, ‘kırılmaz’ denen rekorun sahibi, üstelik üst üste 4 Gazi kazanıp, bu rekoru 5’e yükseltmenin de hesabı içinde.

2015’te Renk, 2016’da Graystorm, 2017’de Piano Sonata ve geçen yıl da Hep Beraber adlı safkanla, efsane Ekrem Kurt’un rekorunu kıran Çelik, bu kez dişi tay The Last Romance ile start alacak. Eser Çelikbaş’ın Rampage adlı safkanına ise Britanyalı Patrick Cosgrave binecek. Ünlü jokey ülkemizde daha önce 4 yarışa katılmış, hiç yarış kazanamamıştı.

Aşka koşan rekor!

Gazi Koşusu'nda bugüne dek en iyi derece Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot’a ait. 1996 yılında Halis Karataş’la 02:26:22’lık dereceye imza atan bu efsane safkanın rekoru 23 yıldır kırılamadı. Bold Pilot’ın kamuoyundaki bilinilirliği ise bu rekorla sınırlı değil. Geçen yıl vizyona giren ve gişe rekorları kıran ‘Şampiyon’ adlı drama filmine konu olmuştu bu ünlü safkan. Film, Bold Pilot’ın rekor kırdığı yarış öncesi jokey Halis Karataş ile at sahibi Özdemir Beyin kızı Begüm Atman arasındaki aşk anlatılmış, yapımın sonunda ise tıpkı gerçek hayattaki gibi Begüm Atman Karataş, amansız hastalığa yenik düşmüştü. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın baş rollerini üstlendiği filmde Bold Pilot’u Gazi koşan Ganesh oynamış, 30 figüran at kiralanmıştı,

5'TE 5 YAPAR MI?

Tamirci Ahmet'ten Gazi rekortmeni Çelik'e

Büyük yarış öncesi safkanlar kadar jokeyler de gündemde. Halis Karataş, Selim Kaya gibi üstü biniciler arasında ön plana çıkan isim ise son 4 yılın üst üste Gazi şampiyonu Ahmet Çelik.

Rekortmen jokey, buralara tırnaklarıyla kazıyarak gelenlerden. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 9 kardeşli bir ailenin sadece 300-500 lira karşılığı aldığı bir Arap atı ile başlayan binicilik macerası onu, son yıllarda yarış dünyasının zirvesine taşımış. Ancak, o geldiği yeri ve zirveye çıkarken döktüğü alın terini unutmayanlardan.

Öyle ki, jokeyliğe merak sarmadan önce, ‘Zanaat öğrensin de hayatını garantarmadanilesin’ denilerek verildiği oto tamircisindeki geçen günlerine bile anımsıyor Ahmet Çelik. En çok da 12 yaşında gelip girdiği jokey okulu ve ahırların üzerinde geçen yıllarını unutmuyor.

Hayatın tesadüflerle dolu olması ise onun için önemli bir kilometre taşı. Örneğin babası köye cılız Arap atını getirdiğinde kardeşleri arasında en cılızı o olmasa ve ata bindirilmese belki bugün Gazi Rekortmeni olarak değil, şanzıman erbabı Ahmet Usta olarak çıkacaktı karşımıza Ahmet Çelik.

Yaşadığı zorluklar, özellikle apranti okulunu bitirdikten sonra sırf yarış koymak için Şanlıurfa Hipodromu başta olmak üzere yaptığı Anadolu Turu ve sonra Tombul Gazel’le yakaladığı ‘yarış kazanan jokey’ ünvanı, onu 2011’de Renk’le Gazi şampiyonluğıuna taşımış. O yarışı anlatırken, “Aslında bir yarışı kazanıp kazanamayacağımı ilk 800 ile 1000'de anlarım, ama o at uzun gitmiyordu. Yarış 3-4 metre uzasa kaybederim korkusu ile finişi geçtim. Zaten Gazi Kupası’nı kaldırdığımda ahırlarda geçen yıllarım, apranti okulundaki çilelerim bir anda sona erdi. Çünkü Gazi şampiyonluğu bir jokeyin hayatını tamamen değiştiriyor” sözleri döküldü ağzından.

Peki, bugünkü büyük yarış hakkında ne düşünüyordu Ahmet Çelik? Aslında, prensip olarak yarışla ilgili konuşmuyor: “Ayakları yere düz bassın” demekle yetindi. At değişikliği için de yorum yapmadı, “Bu yıl dişi tayla koşacağız” dedi. Ancak, kazanacağı Gazi Şampiyonluğu’nun onu asla kırılamayacak bir rekora taşıyacağının da farkında.

----------------------------



NO ATIN ADI KG SAHİBİ

1 AGERA 58 TUĞBA İZZET AKSOY

2 AKGÜN 58 CANER AKGÜN

3 ARKANDROS 58 EMRAH KARAMAZI

4 ALWAYS FORTH 58 FUAT BAŞARAN

5 ANGEL OF DEATH 58 KEZİBAN GÜNDÜZELİ

6 ARTS MAN 58 MÜZEYYEN KARABULUT

7 FEARLESS ACTION 58 DENİZ KURTEL

8 GHOST PASHA 58 MELİS KURTEL EMİN

9 HASKAYA 58 EMİNE KAYA

10 JIMINY CRICKET 58 TUĞBAN İZZET AKSOY

11 KING OF TATVAN 58 MURAT AKTAŞ

12 KURUCU 58 MAHMUT YALÇIN

13 K.KAFKASYALI 58 TOLGA KARAKARTAL

14 LONG RUNNER 58 NİMET ARİF KURTEL

15 MATBAACI 58 CENGİZ KÖMÜR

16 PERFECT RUNNER 58 TALAT ÜSTÜNER

17 RAMPAGE 58 HİLMİ CAN ESEN

18 SCOUTLEO 58 AHMET GÜZELOCAK

19 YAMANLARBEYİ 58 ARMAĞAN ARAZ

20 YEDİTEPE 58 ALİ MÜŞFİK IŞIK

21 HÜRAT 56 MURAT DIRAGUMANDAN

22 T. L. ROMANCE 56 AYŞEGÜL KURTEL 109