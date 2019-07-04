Avukata dolandırıcılık davası: Çoluk çocuğumun rızkını yedi

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya avukatı tarafından dolandırıldığını öne süren Fatih Ö. katıldı.

Müşteki Fatih Ö, önceki beyanlarını yinelediğini ve mağdur olduğunu belirterek, "7 celsedir duruşmalara gelip gidiyorum, henüz yakalanmadı. Artık yakalanmasını ve sanıkla yüzleşmek istiyorum. Kimseye güvenim kalmadı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet S'nin yakalama infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Vaatlerle beni kandırarak davamı yüklendi"

Fatih Ö, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılında çalıştığı iş yerinden maaşlarını alamadığı gerekçesiyle noterden ihtar çekerek ayrıldığını ve bir süre sonra hakkını aramak için tanıdıkları aracılığıyla avukat Muhammet S. ile anlaştığını söyledi.

Avukatın kendisinden toplam bin 100 lira aldığını belirten Fatih Ö, "Dava açacağını söyledi. 'Bu işler kolay, sıkıntı etme, tazminatını alırız, davalara ben gideceğim ve sen sadece zamanı gelince paranı alacaksın' gibi vaatlerle beni kandırarak davamı yüklendi." diye konuştu.

Aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarının işten kendisinden daha geç ayrılmalarına rağmen ikinci/üçüncü duruşmalarına girdiğini öğrenmesi üzerine Trabzon Adliyesine gittiğini ve adına açılmış dava olup olmadığını sorguladığını dile getiren Fatih Ö, olmadığını öğrenince şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Fatih Ö, şunları kaydetti:

"Sorgulamamda adıma açılmış davam olmadığını öğrendim. Avukatı aradığımda İstanbul'da olduğunu söyledi. Trabzon’a geldikten sonra görüştük. 'Davanı açtık, dosya numaranı vereceğim sana.' dedi ama dosya numarası söylemedi, hiçbir şekilde. Belki davamı açmıştır, sisteme düşmemiştir diye bekledim. Birkaç gün sonra tekrar aradım, bu kez 'Fatih şu an onlarla uğraşıyorum, yoğunum.' diye oyaladı sürekli.

Bürosuna gittiğimde tabelanın olduğunu ancak içeriyi boşalttığını öğrendim. Daha çok şüphelendim. Birkaç kez aradım, paramı geri istedim. Yine 'Davanı açtım, paranı veririm.' diye oyaladı sürekli. Paramı vereceğini söyleyip beni defalarca bekletti. Adli tatil falan, hep bahane uydurdu. Benim gibi başka mağdurlar da var."

Sanığın duruşmalara gelmediğini anlatan Fatih Ö. "Benim çoluk çocuğumun rızkını yedi. Kendisi bir avukat olmasına rağmen hala bulunamadı. Hakkında savcılığa yakalanması için dilekçeyle başvuruda bulunacağım. Devletimiz istediği kişiyi istediği zaman bulabiliyor da bu şahsı nasıl bulamıyor? Bunu merak ediyorum. Yakalanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başka kişileri de mağdur ettiği öne sürülen sanığın, Trabzon Barosu'ndan üyeliğinin meslekten men gerekçesiyle pasif duruma alındığı öğrenildi.