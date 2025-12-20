Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi, gazeteci Pınar Erbaş iddialara yanıt verdi

Show TV Ana Haber sunucusu, gazeteci Pınar Erbaş, dün akşam ekran karşısında yer almadı.

Erbaş'ın TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından ekrandan çekildiği iddia edildi. Pınar Erbaş, bugün yaptığı açıklamada, "Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim" ifadelerini kullandı.

"GÜCÜM TÜKENDİ"

Erbaş, X hesabından şunları yazdı:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi.

Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."

2022 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Show Ana Haber sunucularından Pınar Erbaş ile gazeteci Mehmet Akif Ersoy, 2022 yazında evlenmişlerdi.

Çiftin şahitliklerini Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Kenan Tekdağ yapmıştı.

İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah törenine; AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olmak üzere çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

Çift, 8 ay evli kalmalarının ardından boşanma kararı almıştı.