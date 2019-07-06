Türkiye nota vermişti! Çocuk kaçırıldı iddiası

Anadolu Ajansı'nın Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) internet sitesine dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak gördüğü SDG 'nin, 3 gün önce ülkenin kuzeyinde Tel Rıfat bölgesi yakınlarındaki kampta dedesiyle yaşayan 14 yaşındaki Afrinli Cemal Cabo'yu kaçırdığı iddia edildi. Cabo'nun ailesi, çocuklarının silah altına almak için kaçırdığını söyledi. Aile, bir ay önce de aynı şekilde kaçırılan ve aracılar vasıtası geri getirilen Cabo'nun serbest bırakılarak geri dönmesini bekliyor.

BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, BM Cenevre ofisinde SDG temsilcileri ile "çocuk savaşçıların bırakması için" hazırlanan eylem planına 3 gün önce imza atmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gamba'nın SDG ile eylem planı imzalamasına tepki göstermişti. BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin yazılı protestosunu ilettiğini de ifade etmişti.