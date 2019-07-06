Cumhuriyet Pazar yine dopdolu

GREVIO Başkanlığı ve üyeliği geçen ay sona eren Prof. Dr. Feride Acar’la yoksul kadınları hedef alan 'nafaka'' tartışmasını konuştuk.

Acar, "Yoksulluk nafakasında direnilmeli, Türkiye’nin tutumu ayrımcılıkla mücadele olmalı" diyor. Yazarlarımız Mustafa K. Erdemol ve Enver Aysever, küçük İskender’in ardından yazdılar. Elçin Poyrazlar, "Evlilik ne işe yarar?" sorusunun peşine düştü. Arif Kızılyalın, Midilli tatilini kaleme aldı. Deniz Ülkütekin, Salı günü İstanbul'da konser verecek Snarky Puppy'nin kurucusu Michael League ile konuştu. Uzman iş psikoloğu Nazım Serin'le iş yaşamındaki sorunları masaya yatırdık, "İşte mutluluk mümkün mü?" sorusuna yanıt aradık. Diyetisyenimiz Merve Saatçi, bağırsak sağlığını ele aldı.



Bu hafta miniklere de bir sürprizimiz var. Aysu Taşkan, yaz boyunca sizlere küçük çubuk kuklalar hazırlayacak. İlk kuklamız şirin bir zürafa!