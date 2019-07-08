AKP'li belediyede şıradan sonra 5 yıldızlı otel skandalı

Adıyaman'ın Besni İlçesi'nin 35 milyon lira borçlu belediyesinde, eski Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ve belediye meclis üyelerinin, bazı dernek ve vakıflarca organize edilen ‘eğitim seminerine katılma' gerekçesiyle Antalya ve Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otellerde konakladıkları, faturayı da belediyeye ödettikleri ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın 2018 Denetim Raporu'nda, 5 yıldızlı saltanatın belediyeye faturasının, 17 bin 821 TL olduğu açıklandı.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

İZİN BELGESİ ORTADA YOK

“Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden seminerin düzenlenmesine ilişkin izin alındığına dair belge bulunmadığı halde Belediye Başkanı ve belediye personeline ait seminer bedeli olan toplam 17 bin 821 TL'nin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararının ilgililerden tahsil edilmesi, aksi halde ödeme emri belgelerinde imzası bulunan gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi hesabına kamu zararından doğan alacak olarak kayıt hükümlerine göre tahsil edilmesi sağlanmalıdır.”