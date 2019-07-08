"İnsanlar İstanbul Havalimanı’ndan kaçıyorlar"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda haziran ayında dış hat yolcusu yüzde 31 artarak 1 milyon 193 bin olarak gerçekleşti.

İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 2019 yılının ilk 6 ayının yolcu istatistikleri belli oldu. Havalimanı’ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 16 milyon 745 bin olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında iç hat yolcusu sayısı yüzde 9 artarak 10 milyon 398 bin, dış hat yolcusu ise yüzde 21 artarak 6 milyon 347 bin oldu. Aynı dönemde 109 bin 567 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

HAZİRAN AYINDA DIŞ HATLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Birgün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda haziran ayında dış hatlar yolcusunda büyük artış meydana geldi. İstanbul Sabiha Gökçen’den yapılan açıklamaya göre, haziran ayında dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış ile 1 milyon 193 bin olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise toplam yolcu sayısı yüzde 9 artış işe 3 milyon 061 bin olarak gerçekleşti.

Diğer yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Atatürk Havalimanı’nın alternatifi olarak inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Atatürk Havalimanı’nın performansının altında kaldı. Mart sonunda açılan İstanbul Havalimanı Nisan, Mayıs ve Haziran döneminde geçen yıl Atatürk Havalimanı’nın yakaladığı yolcu sayısını yakalayamadı.

• Atatürk Havalimanı 2018 2. Çeyrek yolcu sayısı: 17 milyon 62 bin 230

• İstanbul havalimanı 2019. 2. Çeyrek yolcu sayısı: 15 milyon 942 bin 832

Atatürk Havalimanı yolcu sayısının altında kalan ve büyük umutlarla açılan İstanbul Havalimanı böylece bekleneni vermedi. Yeni havalimanı yılın 2. çeyreğinde kapatılan Atatürk Havalimanı’na göre yüzde 10,2 daha az yolcu taşıdı.

Bununla beraber yolcuların İstanbul Havalimanı’nın yerine Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandığı verilere yansıdı.

• Sabiha Gökçen 2018 2. Çeyrek yolcu sayısı: 8 milyon 411 bin 656

• Sabiha Gökçen 2019 2. Çeyrek yolcu sayısı: 8 milyon 701 bin 119

Böylece Sabiha Gökçen’in yolcu sayısı yılın aynı döneminde yüzde 3,5 artmış oldu.

“BÖYLE OLMASINI BEKLEMİYORDUK”

Söz konusu verilere ilişkin görüşüne başvurduğumuz Ulaştırma Uzmanı Murat Akad ise bu tablonun uzmanlar tarafından beklendiğini ifade etti. Akad’ın şunları söyledi: “Bu aslında çok beklenen bir sonuçtu. Çünkü malum İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı’na göre çok şehir dışında ve ulaşımı zor. İçindeki mesafeler uzun. Malum havalimanının girişinden uçağa gidene kadar yürüme mesafesi çok uzun. Ayrıca uçağın havalimanından çıkıp taksi tabi edilen piste gitme mesafesi çok uzun. Bu mesafeler ortalamanın çok üstünde. Hal böyle olunca İstanbul Havalimanı’nı bir kez kullanan biri bir daha kullanmayı istemeyebilir. Bu çok normal. Sabiha Gökçen de tek alternatif. Yani insanlar İstanbul Havalimanı’ndan kaçıyorlar, doğal bir refleks bu”

Bunun yanısıra Akad, İstanbul Havalimanı’na servis sürelerinin de uzunluğunun yolcu sayısına yansıdığına dikkat çekti.

Düşünecek olursanız, Avrupa yakası’nda bile olsanız, İstanbul Havalimanı’na servisle ulaşma süreniz 1-1,5 saat olacak. Dolayısıyla Avrupa’da oturan dahi İstanbul Havalimanı’nı tercih etmekte zorlanıyor.