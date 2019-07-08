Saldırıyı önleyemeyen Soylu'ya tazminat cezası

10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara'da; KESK, DİSK, TMMOB ve TTB “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingi gerçekleştirmek için toplanmıştı. Ancak mitinge IŞİD tarafından hain bir saldırı gerçekleştirilmiş ve 103 kişi yaşamını yitirmişti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı olan ve tarihe “Ankara Garı Katliamı” olarak geçen bu saldırıyla ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SOYLU'YA TAZMİNAT CEZASI

Odatv'de yer alan habere göre IŞİD'in saldırısında hayatını kaybeden inşaat işçisi Tekin Arslan için; eşi Nebahat Arslan ile çocukları Suna Arslan ve Berfin Arslan bir dava açtı.

Davacılardan Nebahat Arslan, Suna Arslan ve Berfin Arslan; Tekin Arslan'ın saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak idarenin hizmet kusuru olduğunu, maddi ve manevi zarara uğradıklarını, idarenin bozulan ekonomik dengeyi yeniden sağlaması gerektiğini ileri sürdü.

Açılan davada, mahkeme, maddi-manevi tazminat talebini kısmen kabul etti.

Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün de davacıların avukatlığını üstlendiği davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi, "Saldırıyı önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemeyen" İçişleri Bakanlığı'nı 350 bin TL maddi-manevi tazminata mahkum etti.