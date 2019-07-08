Hatalarınızı yurttaşa yüklemeyin

Yıllar önce ölmüş anne babasına yapılan yersiz ödeme nedeniyle borçlandırılan yurttaşlar, SGK ile icralık oluyor. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı’ya çağrı yaparak, “ Devlet kendi hatasını vatandaştan çıkaramaz” dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Taktaklar, 20 yıl önce hayatını kaybeden babasına yersiz ödeme yapıldığı için kendisine avukat masrafları dahil bin 750 lira borç çıkarıldığını söyledi. Onlarca mahalle sakininin yersiz ödemeler nedeniyle icralık olduğunu belirten Taktaklar, başka bir kişiye 30 bin liranın üzerinde borç çıktığını aktardı. İcra müdürlükleri yurttaşlara muhtarlıklar üzerinden ödeme emri gönderiyor. Bu emir üzerine yurtaşlardan 7 gün içinde borçlarını ödemeleri isteniyor.

Muhtar Taktaklar’ı mahallesinde ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Muhtarlarımızın masaları vatandaşlarımıza gönderilen bu haksız ödeme emirleri ile dolu. Adı üstünde yersiz ödeme, yani burada bir hata var. Ve bu hata vatandaşın hatası değil. SGK kendi hatasını hem kabul ediyor. Hem de sorumluluğunu üstlenmiyor. Babasına yaptığı yersiz ödemeyi çocuklarından çıkarıyor. Yersiz ödeme, haksız borca dönüşüyor. Bu kabul edilemez. Devlet kendi hatasını vatandaştan çıkaramaz” diye konuştu. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı’ya çağrı yapan Çakırözer, “Önce yersiz ödeme hatasına son vermesi gerekiyor. Yani bu hatalı işleme bir daha yaşanmamak üzere son verilmeli. Ancak SGK buna son veremiyorsa, sorumluluğunu üstlenmeli” diye konuştu.