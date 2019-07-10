70 yaşında Darülaceze'den kovuldu: 'İleri - geri konuştun'

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş'ın sosyal medyadan duyurduğu skandal şöyle:

1- Yetmiş yaşlarındaki engelli yurttaşımız S.A, beş arkadaşıyla birlikte uzun bir süredir kaldığı Okmeydanı Darülaceze'den gerekçe gösterilmeden çıkarıldı. Yaşlıların bazıları değişik illerdeki bakım evlerine yerleşti. S.A ise bir haftadır sokakta kalıyor. Neden mi?





2- Darülaceze'den gerekçe gösterilmeden çıkarılan S.A, konuyu taşıdığı Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, bakım evinden "siyasi sebeplerden dolayı kovulduğu"nu ifade ediyor. Savcı dilekçeyi alırken "Bunu nasıl yaparlar?" tepkisini gösteriyor. Ancak değişen bir şey yok!

3- Konuyu tesadüfen öğrenen bir avukat, sorunu çözmek için Darülaceze Başhekimi'ni arıyor. Başhekim, "S.A, vali yardımcısı hakkında ileri geri konuşuyordu. Kendisini uyarmıştık" diyor. Avukat ise bunun suç olmadığını ve sorun çözülmezse konuyu medyaya duyuracağını belirtiyor.

4- Dün 70 yaşlarındaki SA ile yeniden konuşan yardımsever avukat, yaşlı beyefendiye gelişmeleri aktarıyor. Avukat, kurumdaki başka yetkililerle de konuşarak sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak nafile! Yetkililer, Nuh diyor, peygamber demiyor. Peki son durum ne?

@ailevecalisma

5- S.A adlı beyefendi, geceyi Çağlayan Meydanı'nda geçirmiş. Bugün 15.30 sularında Okmeydanı Darülaceze'nin kapısına giderek oturmuş ve içeri alınmasını istemiş. Başhekim bunun üzerine kapıya gelip "Bizi basına mı vereceksin" diye tepki göstermiş. SA şu an orada.

@ailevecalisma

6- Sayın @ailevecalisma Bakanına çağrı yapıyorum: Yaşanan bu hukuksuzluğa ve rezalete el koyun; bu ayıba son verin. Bir yurttaşımız, anlamsız bir inat ve kapris yüzünden bir haftadır sokakta uyuyor. Kurumlarda yaşayan kişileri siyasi görüşlerinden dolayı cezalandırılmayın!