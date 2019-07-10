Kaş'ta gazeteciye darp! Hareketsiz kalarak kurtuldu

Türkiye Bozcaada’'da yaşanan darp cinayetini konuşurken bir darp haberi de Antalya’'nın tatil beldesi Kaş'’tan geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için geldiği Kaş'ta bir eğlence merkezine giden C.H. (38), mekanda karşılaştığı arkadaşı D. N. Ö. (39) ile konuşurken arkalarından kendisine çarpan F.E. (29) ile arkadaşının önce sözlü saldırısına uğradı. Kaş'ta pansiyon işletmesinin sahibi olduğu öğrenilen F.E. ile arkadaşı, C.H.'yi küfür ve tehditle dışarıya davet ederek eğlence merkezinden ayrıldı.



C.H. olaydan bir süre sonra oteline dönmek için dışarıya çıktığında önce F.E.’'nin arkadaşı tarafından sözlü tacize uğradı. F.E.'den yediği yumruklarla yere düşen C.H.'nin yüzü yerde defalarca tekmelendi. İddiaya göre mekanın güvenliği dahil izleyenlerden kimse tıpkı Bozcaada cinayetinde iddia edildiği gibi olaya müdahil olmadı. C.H. saldırıdan hareketsiz kalarak kurtuldu.



YÜZÜNDE SİNİR HASARI MEYDANA GELDİ



Olaydan hemen sonra aynı gün yüzüne aldığı darbelerle polise başvuran C.H.'nin ilk muayenesinde kayda geçen çekilmiş bir röntgen görülemedi. İlk gün tutulan tutanaklarda ise olay ve olay yerini gösterir herhangi bir güvenlik kamerasına ve kamera kaydına rastlanmadığı yazıldı.



Eğlence merkezinin yetkilileri ise mekanın iki güvenlik kamerası olduğunu, kameraların mekanın girişini değil içini çektiğini ve birinin sıcaktan çalışmadığını söylediler.

Olaydan günler sonra barın içini çeken ve darp anını göstermeyen tek kameranın görüntülerini polise teslim ettiler. Yaşanan darptan sonra C.H.'nin ayağa kalkmasına ve olay yerinden ayrılmasına yardımcı olduğu iddia edilen eğlence merkezinin servis personeli T.Y. (28) ile mekanda yaşanan ilk tartışmayı ayırdığı iddia edilen diğer servis personeli M.A. (28) verdikleri ifadede kavga anını görmediklerini beyan ettiler.



Fakat izlenilen görüntülerde kasten yaralamanın planlı bir şekilde gerçekleştiği, C.H.'ye küfür edip mekandan çıkan iki şüphelinin C.H.'yi kontrol etmek için tekrar geri döndüğü ve mekanın servis elemanlarıyla konuşup tekrar dışarı çıktıkları iddia edildi.



C.H.'nin göz kemiğinin iki yerden kırıldığı, hasar almayan gözünde darbeler yüzünden kayma olduğu ve yüzünde sinir hasarı meydana geldiği ve ameliyat olacağı öğrenildi.

C.H. yaptığı açıklamada "Ramazan Öksüz cinayetine üzüntümüz devam ederken böyle bir olay yaşadım. Verilmiş sadakam varmış. Adalet sistemimize ve yetkililerimize güveniyorum.

Öncelikle tabiki hakkımı yasal yollardan arayacağım. Benim kaale alınmam için illaki ölmem mi gerekiyordu? Ayrıntılı açıklamayı daha sonra yapacağım." dedi. Şüpheli F.E. ise yapılan tetkiklerde 0.98 promil alkollü çıktı ve ifadesinde olay anını hatırlamadığını belirtti.



Geçtiğimiz günlerde Bozcaada'da bir eğlence merkezinin çıkışında darp cinayeti yaşanmıştı. 4 kişilik grubun tekmeleyip yumrukladığı Ramazan Öksüz yerde hareketsiz kalmış ve kalbinin durduğu belirlenmişti. Mekanın güvenliği ve diğer 8 kişi darp anında herhangi bir müdahalede bulunmadığı, Öksüz'ün olay yeri incelemesi yapılmadan kanının yıkandığı, yerel gazetecinin "haberi yaparsan bedelini ödersin" ile tehdit edildiği iddia edilmişti. Olayın meydana geldiği eğlence merkezi soruşturma tamamlanıncaya kadar kapatılmıştı. Bozcaada Kaymakamlığı eğlence yerlerindeki müzik yayınını saat 01.30'dan 23.59'a çekerek alkol satışı yapılan mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararını almıştı.



