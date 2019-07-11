Ataşehir'de örnek proje

Ataşehir Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte çocukları sanata, bilime ve spora yönlendirmek için yaz atölyeleri düzenliyor.

Bu kapsamda Kayışdağı Lions Ataevi’nde aşçılık atölyelerine katılan öğrenciler yoğun eğitim-öğretim dönemi sonrası tatillerini verimli bir şekilde geçirmeye başladı.

Aşçılık atölyelerine katılan öğrenciler; pasta, kek ve kurabiye yapımını öğrenirken aynı zamanda hem yaratıcılıklarını geliştiriyor hem de aşçılık sanatını daha yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

Öğrenciler, hamur hazırlamayı ve yoğurmayı öğrendikleri ilk derslerini, çikolatalı kurabiye pişirerek tamamladılar.

MUTFAKTAKİ TEHLİKELERDEN KORUNMAYI ÖĞRENİYORLAR

Kendi yaptıkları kurabiyeleri yiyen öğrenciler, bunun yanı sıra çalışma alanının her zaman temiz ve toplu tutulmasını, sıcak tencerelere ve kesici mutfak aletlerine karşı da dikkatli olunması gerektiğini öğreniyorlar.

Eğitimler hakkında bilgi veren eğitmen Ayşegül Öğüt, “Belediyemizin çocuklar için hazırladığı yaz atölyeleri kapsamında 7-12 yaş aralığındaki öğrencilere; kodlama, satranç, oyunlu İngilizce, eğlenceli matematik, aşçılık, drama, dans, perküsyon, resim, sinema, hayal atölyeleri ile geziler düzenleniyor. Aşçılık atölyemizde pasta, kek ve kurabiye yapmayı öğrenen çocuklarımızın bir yandan özgüvenleri gelişirken bir yandan da sosyalleşip eğleniyorlar” dedi.

Her biri 10 gün devam eden ve 3 kur halinde düzenlenecek yaz atölyeleri, 2 Ağustos tarihinde sona erecek.